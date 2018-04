Projekt „HausAufgaben“: Was wird aus der Fildekenschule?

Bocholt - Im Sommer wird der Schulbetrieb in der Fildekenschule am Mühlenweg eingestellt. Was soll dann aus dem Gebäude werden? Und wie soll das frühere Schulgelände genutzt werden? Bei der Beantwortung dieser Fragen sollen die Bürger des Stadtteils ein gewichtiges Wort mitreden. Auftakt des Projekts „HausAufgaben“ war jetzt ein Info-Café in der Mensa der Gesamtschule.