Proppevolle Bocholter Innenstadt

„Der verkaufsoffene Sonntag in Verbindung mit dem schönen Weihnachtsmarkt ist in diesem Jahr für den Einzelhandel optimal“, sagte Heiko Wagner, Centermanager der Shopping-Arkaden.Die Frequenz der Besucher sei an beiden Tagen sehr hoch gewesen. „Die Händler sind sehr zufrieden. Die Geschäfte laufen ...