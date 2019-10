Bocholt/Münster - Vor dem Landgericht in Münster hat am Dienstagvormittag der Prozess wegen versuchten Mordes gegen einen 57-jährigen Bocholter begonnen, der im April die Lagerhalle seines Gehöfts in Barlo angezündet haben soll. Der Angeklagte stritt am ersten Verhandlungstag alles ab.