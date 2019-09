Bocholt - Der Prozess gegen den 57-jährigen Bocholter, der im April die Lagerhalle seines Gehöfts in Barlo angezündet haben soll, beginnt am kommenden Dienstag, 1. Oktober, in Münster. Verhandelt wird um 9 Uhr vor der Zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts in Saal A 23.