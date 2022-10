Public Viewing zur Fußball-WM im Bocholter Kirmes-Festzelt

Bocholt - In knapp vier Wochen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar – und etwas überraschend wird es während der Winter-WM in Bocholt wieder ein Public Viewing geben. Das Stadtmarketing wird zusammen mit dem Baccara die Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Kirmes-Festzelt vorm Mariengymnasium übertragen.