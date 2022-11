Quartettverein singt Opernstücke im Georgsgymnasium

Bocholt - Improvisieren mussten die Sänger des Quartettvereins Bocholt in der letzten Zeit viel, wegen des Mangels an Probenräumen in Bocholt. Oft waren sie nach Rhede ausgewichen. Auch jetzt mit dem Konzert in der Aula des St.-Georg-Gymnasiums seien gewisse Kompromisse vonnöten gewesen, ganz im Gegensatz zu den schönen Aufführungen damals im Brauhaus.