Radfahrer begrapscht Fußgängerin im Vorbeifahren

Bocholt - Ein unbekannter Mann hat am Freitag eine Bocholterin sexuell belästigt, berichtet die Polizei. Am Theodor-Heuss-Ring sei die Frau gegen 17.45 Uhr unterwegs gewesen, als der Mann sie im Vorbeifahren vom Rad aus „unsittlich berührt“ habe, heißt es in der Mitteilung.