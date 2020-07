Radfahrer mit Schirm fährt gegen einen Streifenwagen

Bocholt – Ein 18-jähriger Radfahrer ist am Mittwoch an der Viktoriastraße ungebremst gegen einen Streifenwagen der Polizei gekracht. Der junge Mann hatte den Wagen offenbar nicht gesehen, da er mit aufgeklapptem Schirm gefahren war. Am Wagen entstand ein Sachschaden von 200 Euro, der 18-Jährige verletzte sich leicht.