Radfahrer parken auf Behindertenparkplatz in der Bocholter City

Bocholt - Die Rollstuhlfahrerin Helga Adler ärgert sich über falschparkende Radfahrer. So stellen insbesondere an Markttagen immer wieder Radfahrer ihre Fietsen auf den Behindertenparkplatz, der schräg gegenüber des Gasthausplatzes liegt, berichtet die 52-Jährige: „Die Fahrradfahrer parken wie die Axt im Walde – gerade am Gasthausplatz.“