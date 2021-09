Radstation: Mehr Platz für Fahrräder

Bocholt - „Wenn in Bocholt Markt ist, ist hier Land unter“, sagt Zweiradmechanikermeister Hubert Hörbelt. Damit meint er die Auslastung der Radstation am Bustreff. In dieser Zeit könne er gut und gerne das zwei- oder dreifache der vorhandenen Fläche mit Fahrrädern füllen. Aber auch außerhalb der Marktzeiten laufe der Betrieb in der Radstation sehr gut.