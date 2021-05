Radweg in Bocholt-Lowick: Keinen Präzedenzfall schaffen

Bocholt-Lowick – Der Radweg entlang der Straße Zur Eisenhütte in Bocholt-Lowick wird auf der Höhe der stationären Blitzerstation saniert. Das teilte Udo Geidies vom städtischen Baudezernat in der jüngsten Sitzung des Bezirksausschusses Nordwest fest. Eine durchgängige Beleuchtung des benachbarten Radweges an der Thonhausenstraße wird es hingegen nicht geben.