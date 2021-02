Räumung aller Bocholter Straßen ist nicht möglich

Bocholt - Zahlreiche Straßen im Stadtgebiet sind Tage nach dem Schneefall noch immer nicht von Schnee und Eis befreit. Das sorgt für Ärger bei vielen Verkehrsteilnehmern. Mit der Räumleistung des ESB ist die Stadt offensichtlich nicht zufrieden. Auf BBV-Nachfrage heißt es dazu: „Mit dem Winterdienst ist die Stadt erst dann zufrieden, wenn alle öffentlichen Verkehrswege wieder gut und sicher benutzt werden können. Dies ist aktuell nicht der Fall und der gewünschte Zustand wird auch in der nächsten Woche noch nicht eintreten.“

Mit Blick auf die für Bocholt ungewöhnlichen Witterungsbedingungen habe der ESB aber alles getan, was möglich sei. ESB-Leiter Gisbert Jacobs: „Die Mitarbeiter geben ihr Bestes und sind mit allen verfügbaren Fahrzeugen im Einsatz.“ Alle Hauptverkehrsachsen und verkehrswichtige Straßen wie Münsterstraße, Adenauerallee oder Dingdener Straße seien seit Sonntagmorgen mindestens 10 Mal mit Großfahrzeugen geräumt und gestreut worden.

Dort wurde auch intensiv Salz gestreut – rund 40 Gramm pro Quadratmeter. Dass weite Straßenteile trotzdem noch unter Eis und Schnee liegen, sei den niedrigen Temperaturen und den Schneemengen geschuldet. „Den Räumfahrzeugen gelingt es an vielen Stellen noch nicht, die harte Eisschicht aufzubrechen.“

Hat der ESB zu wenig Personal und Fahrzeuge für den Winterdienst eingesetzt?

Das vollständige Einsatzteam des Entsorgungs- und Servicebetriebs besteht aus 22 Beschäftigten. Zum Vergleich: In der etwas mehr als doppelt so großen Stadt Solingen arbeiten derzeit 150 Beschäftigte im Winterdienst.

Die Stadt sieht dennoch keinen Handlungsbedarf: Für die üblichen Winter sei die bisherige Logistik ausreichend. „Würde man das Ziel verfolgen, auch für die aktuelle Wettersituation gerüstet zu sein, müsste man den Fuhrpark vervielfachen. Hier stellt sich die Frage nach dem Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen“, heißt es aus dem Rathaus. Kurzum: Es wäre schlichtweg zu teuer, einen Winterdienst vorzuhalten, der bei solchen Wetterverhältnissen schnell die Straßen von Eis und Schnee befreit.

Kritik gab es gestern auch daran, dass der ESB zeitweise auf dem Gelände privater Firmen Schnee beseitigt hat, während die öffentliche Straßen nicht geräumt gewesen sind. Dazu erklärt Stadtsprecher Karsten Tersteegen auf Nachfrage: „Im Industriepark von Bocholt kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und langen Rückstaus. Etliche Lkw haben sich an verschiedenen Stellen festgefahren und blockierten die Durchfahrt der Straße. Um die Situation in den Griff zu bekommen, hat der ESB die Eisbuckel in den betroffenen Ausfahrten auf öffentlicher Fläche und teilweise auf privater Fläche entfernt.“

Bei den Maßnahmen im Industriepark sei es dem ESB vorrangig darum gegangen, die LKW-Fahrer aus der misslichen Lage zu befreien und den Verkehrsfluss wieder herzustellen. Die Befahrbarkeit der Straßen im Industriepark sei schließlich von öffentlichem Interesse. „Dort werden zum Teil wichtige Güter des täglichen Bedarfs hergestellt beziehungsweise umgeschlagen.“

Für diesen Winterräumdienst auf öffentlichen Flächen im Industriepark stellt der ESB keine Rechnung. Sobald die Räumung jedoch auf Privatgelände stattfindet, werden den Betrieben entsprechende Rechnungen gestellt, so Stadtsprecher Karsten Tersteegen.