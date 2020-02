Bocholt - Zweimal waren Fahrer in den vergangenen Tagen deutlich zu schnell unterwegs. Innerorts fuhr ein Verkehrsteilnehmer in der Tempo-50-Zone der Hamalandstraße 97 Stundenkilometer. Außerorts wurde ein Fahrer auf der Landesstraße 606 mit 105 km/h gemessen. Erlaubt sind an der Stelle nur 50 Stundenkilometer.