Rat verabschiedet Haushalt

Bocholt – Der Bocholter Haushalt 2020 mit einem erwarteten Minus von rund 6,7 Millionen Euro ist verabschiedet. Nur die Linken/Freie Grüne, die Soziale Liste und die Grünen stimmten am Mittwochabend im Rat gegen den Haushaltsentwurf. Alle drei Parteien gaben als Grund den Nordring an. Und der geplante Weiterbau dieses Stadtrings war auch eines der Top-Themen in den Haushaltsreden.