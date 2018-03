Rathaus soll durch Kybernetik Energie sparen

Bocholt - Mit der Sanierung des Rathauses will die Stadtverwaltung nicht nur die Betriebs- und Bauunterhaltungskosten senken, die sich 2017 auf rund 750.000 Euro beliefen. Es sollen auch 70 Prozent an Energie und 80 Prozent an CO2 eingespart werden. Das soll mithilfe von Kybernetik passieren.