Rathausumzug: Alles ist bereit

Bocholt - Es ist ein logistisches Großprojekt: Der Umzug aus dem Rathaus am Berliner Platz in das Gigaset-Gebäude an der Kaiser-Wilhelm-Straße. Einige Zahlen machen das deutlich: 258 Mitarbeiter ziehen um, 344 Schreibtischelemente, 643 Schränke, 290 Rechner und Telefone sowie 430 Monitore müssen herübertransportiert werden. Hinzu kommen 900 Umzugskartons, die die Mitarbeiter packen müssen.