Ratsmehrheit einig: Stadt soll 300.000 Euro für Bocholt-Gutschein zuschießen

Bocholt - Der Knoten ist durchschlagen: Nach wochenlangen Debatten in der Stadtpolitik über eine neue Auflage des Bocholt-Gutscheins ist jetzt offensichtlich eine Lösung gefunden worden.

Nach BBV-Informationen hat am Donnerstagabend die Gruppe der Fraktionsvorsitzenden (Ältestenrat) unter Leitung von Bürgermeister Thomas Kerkhoff (CDU) getagt und eine Lösung beraten: Demnach haben die Beteiligten bereits ihre Zustimmung signalisiert. Lediglich SPD-Fraktionvorsitzender Martin Schmidt hatte seine Zustimmung noch nicht erteilt, weil er den Kompromiss am Montagabend erst noch mit seiner Fraktion besprechen wolle.

Informierten Kreisen zufolge hätten aber die Vertreter von CDU, Grünen, FDP und Stadtpartei zugestimmt, sodass damit in jedem Fall eine Ratsmehrheit gewährleistet sein dürfte.

Die Lösung ist ein Kompromiss aus den Vorstößen der vergangenen Wochen: Demnach soll der Bocholt-Gutschein neu aufgelegt werden. Die Stadt will dieses Mal 300.000 Euro zuschießen. Das ist deutlich weniger als bei der ersten Auflage, als die Stadt eine Million Euro beigesteuert hatte. Die Zahl liegt aber deutlich oberhalb des CDU-Vorstoßes, der zunächst nur 100.000 Euro vorgesehen hatte. Die Förderung soll erneut 25 Prozent betragen. Das bedeutet: Für einen 100-Euro-Gutschein muss der Kunde nur 75 Euro zahlen.

Anders als bei der jüngsten Gutschein-Aktion im Sommer sollen dieses Mal auch die Bonus-Punkte eingesetzt werden können, die beim Energieversorger BEW erworben worden sind.

Die Forderung nach einer Neuauflage der erfolgreichen Gutschein-Aktion ist in den vergangenen Wochen von keiner Ratsfraktion widersprochen worden. Die FDP zeigte sich allerdings kritisch. Beim Umfang der öffentlichen Förderung gingen die Vorstellungen weit auseinander. SPD und Linke hatten eine erneute städtische Bezuschussung in Höhe von einer Million Euro gefordert.

Mit den Gutscheinen sollen Anreize geschaffen werden, nach Ende des Lockdowns stärker bei Bocholter Händlern einzukaufen.

Anfang Januar hatten sich Händler und Immobilieneigentümer der Innenstadt mit einem Hilferuf an Bürgermeister und Landesregierung gewandt. Viele private Handelsunternehmen kämpfen demnach aufgrund des weggefallenen Weihnachtsgeschäftes und aufgrund von vollen Lagern um ihre Existenz – auch in Bocholt, heißt es in dem Schreiben, das auch an Landrat Kai Zwicker adressiert war. Die Geschäftsschließungen würden zu Insolvenzen, dauerhaften Schließungen und zu einer Verödung der Innenstadt führen.