Bocholt - Durch das Piepen ihres Rauchmelders ist eine Frau am frühen Dienstagmorgen gegen 6 Uhr in ihrem Haus an der Bogenstraße geweckt worden. Die Frau konnte die brennende Wohnung gemeinsam mit ihrem Hund vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen, berichtet die Feuerwehr.