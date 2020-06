Bocholt - Fahrradfahrer müssen um die „Kneipenmeile“ auf der Ravardistraße nun erst einmal an einen Bogen machen – oder absteigen. Der Grund: Unzählige Tische und Stühle säumen die Straße. So soll den Wirten die Möglichkeit gegeben werden, das verpasste Geschäft in der Corona-Zwangspause nachholen zu können - und das unter Einhaltung der Schutzbestimmungen.