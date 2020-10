Ravardistraße will tageweise schließen

Bocholt – Die steigenden Corona-Zahlen in Bocholt und der nahende Winter sorgen für Unruhe in Bocholts beliebtestem Kneipenviertel. Weitere drohende Beschränkungen und wegbrechende Außengastronomie lassen einige Wirte jetzt offensichtlich zu drastischen Maßnahmen greifen. Nach Informationen unserer Zeitung will ein Teil der Wirte ihre Lokale in Kürze an umsatzschwachen Wochentagen komplett schließen, um wegbrechende Einnahmen auszugleichen.