Bocholt - Die Stadt Bocholt beschäftigt sich zunächst nicht mit der Reaktivierung des Schutzbunkers in der Tiefgarage am Europaplatz. Das gaben der Erste Stadtrat Thomas Waschki und Monika Tenbrock von der Stadt Bocholt am Donnerstag im Ausschuss für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Feuerwehr bekannt.