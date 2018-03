Rechnungsprüfungsamt legt Bericht zum Jahresabschluss 2016 vor

Bocholt - Werner Schemmer, Leiter des Rechnungsprüfungsamtes (RPA), zeigte sich mit dem städtischen Jahresabschluss 2016 zufrieden: Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um rund 14,6 Millionen Euro auf rund 748 Millionen Euro gestiegen und es wurde ein Überschuss in Höhe von 4,7 Millionen Euro erzielt, der nun in die Ausgleichsrücklage fließt. Wesentliche Mängel habe das RPA nicht entdeckt, erklärte Schemmer in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses.