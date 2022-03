Rekord: 121 Strohfiguren bei Bocholter Osterhasenaktion

Bocholt - Die Osterhasenaktion der Bocholter Landwirte bricht in diesem Jahr alle Rekorde. „121 Strohfiguren können abgefahren werden“, sagt Pia Honsel vom Organisationsteam der Bauern. Die gesamte Strecke ist 139 Kilometer lang, aufgeteilt in vier Radrouten. Am Auftaktwochenende vom 8. bis 10. April sind die Stationen außerdem beleuchtet. „Wer will, kann sie dann auch mit dem Auto abfahren“, ergänzt Landwirt Klaus Kleinheßling.