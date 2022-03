Rekordhoch bei den Corona-Patienten im Krankenhaus

Bocholt - Die Zahl der Corona-Patienten hat nach Auskunft des Klinikums Westmünsterland in den letzten Tagen ein Rekordniveau erreicht. „Das zeigt deutlich, dass sich die Rekordinzidenzen leider auch in unseren Krankenhäusern – hier vor allem auf den Normalstationen – niederschlagen“, teilt Tobias Rodig, Pressesprecher des Klinikums, mit. Aber auch beim Personal ist die Lage sehr angespannt, was die Krankenhäuser erheblich in Bedrängnis bringt.