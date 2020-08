Restaurants am Bocholter Aasee: Planung geht voran

Bocholt - Der Plan, am Westufer des Bocholter Aasees zwei Restaurants anzusiedeln, wird langsam konkret. Die städtische Bauverwaltung rechnet damit, im Herbst die notwendigen Fachgutachten vorliegen zu haben. Derweil bekräftigt der Investor, die Apeiron GmbH aus Bonn, auf Anfrage unserer Zeitung weiter sein Interesse am Standort in Bocholt.