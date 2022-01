Rewe-Markt in Bocholt feiert Neueröffnung

Bocholt – Das Warten hat ein Ende: Im August 2017 wurde der Rewe-Markt am Ostwall in Bocholt geschlossen und anschließend abgerissen. Auf dem Gelände und auf dem angrenzenden ehemaligen Pauligk-Grundstück entstanden die Ostwall-Terrassen. Während die Wohnhäuser auf dem Dach des Lebensmittelgeschäftes noch nicht ganz fertig sind, hat der Rewe-Markt am Donnerstagmorgen nach fast fünf Jahren wieder seine Türen geöffnet.