Riesige Glühbirne steht bald vor dem Kunsthaus in Bocholt

Bocholt - Eine Glühbirne sollte es werden. Viel mehr stand am Anfang noch nicht fest, als sich die Mitarbeiter des Stahl- und Metallbauunternehmens Broemmling mit der Künstlerin Lydia Oermann im Rahmen des Kunstprojekts „Artem@Artis“ das erste Mal trafen. Die fertige Glühbirne wird zur Eröffnung der Ausstellung am 19. September vor dem Kunsthaus an der Osterstraße aufgestellt.