Rolltor der Tiefgarage am Europaplatz wird ersetzt

Bocholt - Es tut sich was an der Tiefgarage am Europaplatz: Das Rolltor an der Zufahrt wird in dieser Woche repariert. Unbekannte hatten die Elektronik des Tors an den Kirmestagen so stark beschädigt, dass es ersetzt werden muss, teilt die Stadt Bocholt mit. Seitdem ließ sich das Tor nicht mehr schließen. Die Montagearbeiten sollen am Donnerstag und Freitag, 19. und 20. Dezember, stattfinden.