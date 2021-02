Rose-Bikes-Geschäftsführer nimmt an OECD-Videokonferenz teil

Marcus Diekmann (oben links) gehört zu den Teilnehmern an der Konferenz der OECD, die wegen Corona per Videokonferenz stattfand.

Der Schwerpunkt der Diskussionen mit den 37 Mitgliedstaaten lag nach seinen Angaben darauf, wie die Politik die Digitalisierung von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMUs) und die Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen unterstützen kann.

Diekmann hielt den fünfminütigen Vortrag auf Englisch und setzte für „Händler helfen Händlern“ fünf Punkte in den Fokus der Debatte. Dabei ging es unter anderem darum, dass es nicht hilfreich sei, einen politisch motivierten Diskurs in der Kommunikation zwischen On- und Offlinehändlern oder Multichannelhändlern weiter anzufachen. „Vielmehr geht es darum, den Mut zu fördern, von erfolgreichen Unternehmen zu lernen“, sagte Diekmann. Die Politik müsse sowohl den Einstieg in den Handel als auch die Weiterentwicklung des Handels fördern und internationale Handelsbarrieren abbauen. Zeitgleich sollte nicht mit aller Gewalt versucht werden, ehemals sehr erfolgreiche Konzepte mit Subventionen zu schützen. „Stattdessen muss die Politik auch hier verstärkt zukunftsgerichtete Modelle fördern und somit die konsequente Weiterentwicklung von bestehenden und neuen Unternehmen unterstützen“, empfahl Diekmann den Zuhörern.

Ein weiterer Ansatz: Die Aufgabe der Staaten bestehe nicht darin, zusätzliche Verwaltungsfunktionen und bürokratisch geprägte Strukturen zu schaffen, sondern bestehende, gute Initiativen konsequent zu fördern und zu integrieren. Nur so könnten alle gemeinsam schneller agieren, auf echtes Expertenwissen zurückgreifen und Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen.

Die Veranstaltung dauerte rund zwei Stunden. „Ich war ziemlich nervös und ich habe in der Nacht zuvor unglaublich schlecht geschlafen“, berichtet Diekmann im Gespräch mit unserer Zeitung. Aber er scheint seine Botschaften gut herübergebracht zu haben. „Ich habe schon jetzt Einladungen von zwei großen europäischen Interessensverbänden für den Handel bekommen, die auch an dem Runden Tisch teilgenommen haben“, sagte Diekmann.