Rose Bikes trotzt der Corona-Krise

Bocholt - Rose Bikes fährt auch in Zeiten der Corona-Krise weiter in der Erfolgsspur. Trotz zwischenzeitlicher Engpässe beim Material aus China und trotz der mehrwöchigen Schließung der drei Läden in Bocholt, München und Posthausen bei Bremen erzielte der Bocholter Zweirad-Spezialist im ersten Halbjahr des neuen Geschäftsjahres (1. November 2019 bis 30. April 2020) mit 56,7 Millionen Euro einen neuen Umsatzrekord.