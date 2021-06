Rose Bikes vergrößert sein Filialnetz

Bocholt – Auf dem Weg zu noch mehr Wachstum setzt Rose Bikes auf Partner, unter anderem auf eine Zusammenarbeit mit Deutschlands größtem Betreiber von Einkaufszentren, der ECE-Gruppe aus Hamburg. Bis Ende 2022 will das Bocholter Zweiradunternehmen in zehn bis zwölf Städten in ECE-Centern vertreten sein. Das kündigte Rose Bikes am Donnerstag in einer digitalen Pressekonferenz an.