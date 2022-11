Rossendale hat ein „Bocholt“- und ein „Kumpel“-Bier gebraut

Bocholt - Es gibt jetzt ein Bier mit Namen „Bocholt“ – allerdings in Bocholts englischer Partnerstadt Rossendale. Das ist zum einen eine Hommage an die 800-Jahr-Feier Bocholts, zum anderen an das 70-jährige Bestehen der Beziehungen zwischen Bocholt und Rossendale. Ein zweites Bier – gebraut nach dem Rezept eines Bocholter Lagerbiers – trägt den Namen „Kumpel“.