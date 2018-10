Rotes Kreuz setzt auf rumänische Pflegekräfte

Bocholt - Das Deutsche Rote Kreuz hofft auf Verstärkung aus Rumänien. Am Freitag sind drei rumänische Altenpflegerinnen in Bocholt angekommen, die bald in der ambulanten Pflege arbeiten sollen. Dafür müssen sie zunächst Deutsch lernen. Sie und sieben weitere Rumänen, die in den nächsten Tagen ankommen, machen deshalb erst einen mindestens zweimonatigen Sprachkurs.