Rund 2500 Kinder und Jugendliche besuchen den Techniktag

Bocholt - Es wurde geschraubt, gefaltet, gehämmert, geschweißt und in die virtuelle Welt eingetaucht. Der grenzüberschreitende Techniktag war am vergangenen Samstag wieder ein voller Erfolg für die Veranstalter. Auch in diesem Jahr haben etwa 2500 Kinder von beiden Seiten der Grenze spielerisch einen Einblick in die Möglichkeiten der Technikwelt erhalten.