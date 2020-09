Rund 40 Bocholter bei Corona-Demo in Berlin

Bocholt/Hamminkeln - An der Versammlung von Corona-Gegnern am Wochenende in Berlin haben auch etwa 35 bis 40 Personen aus dem Raum Bocholt teilgenommen. Das teilte am Dienstag Christoph Nienhaus auf Anfrage unserer Zeitung mit. Der Hamminkelner hatte mehrere Versammlungen in Bocholt organisiert und war selbst am Samstag mit seinen Mitstreitern Olaf Vehof und Kamal Salem in Berlin.