Bocholt – Die Stadt soll die ersten vier Baufelder an der Industriestraße 7-9 für insgesamt 6,16 Millionen Euro an den Gewinner des Wettbewerbs, die List Develop Residential GmbH, verkaufen. Einstimmung hat der Haupt- und Finanzausschuss gestern in geheimer Sitzung diese Empfehlung an den Rat abgegeben.