Bocholt - Sollen alle Straßen in der Bocholter Innenstadt zu Fahrradstraßen werden? Das schlägt die SPD vor und will diesen Vorschlag nun von der Stadtverwaltung prüfen lassen. Der Rat wird über den Prüfantrag der Sozialdemokraten in seiner nächsten Sitzung am 10. Juli abstimmen.