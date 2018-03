SPD fordert mehr Wickelstationen für Väter

Bocholt - Wie sollen sich Väter um ihre kleinen Kinder kümmern, wenn es auf Herrentoiletten keinen Wickeltisch gibt und es auch an Unisex-Wickelräumen mangelt? Diese Frage zur Gleichberechtigung wirft nun die SPD auf. Sie fordert: Mehr Wickelmöglichkeiten für Väter in städtischen und öffentlichen Gebäuden der Stadt. Das Thema soll in der nächsten Ratssitzung gesprochen werden.