Bocholt - Die Bocholter SPD fordert einen Zuschuss von 10.000 Euro für die Bocholter Tafel. In einem Antrag an Bürgermeister Peter Nebelo schlagen die Sozialdemokraten eine Soforthilfe vor. Das Geld solle in Form von Einkaufsgutscheinen an bedürftige Menschen in Bocholt weitergegeben werden.