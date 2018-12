Samstag ist Großkampftag im Supermarkt

Bocholt - Ein Wochenende und gleich darauf die Weihnachtsfeiertage – diese alle paar Jahre wiederkehrende Kombination stellt Kunden und Lebensmittelhändler vor besondere Herausforderungen. Denn spätestens am Samstag müssen die Vorräte für die nächsten fünf Tage in den Einkaufswagen. Am Montag wollen die meisten nur noch letzte Kleinigkeiten besorgen.