Sanierung der Bocholter Kreuzschule kostet 800.000 Euro mehr

Bocholt - Die Sanierung der Kreuzschule in Bocholt wird deutlich ausgeweitet und somit auch um 800.000 Euro teurer. Während der Sanierung der Aula und der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes seien Ende vergangenen Jahres Schadstellen der Dachabdichtung aufgetaucht. Dies teilt die Stadt Bocholt in der Beschlussvorlage für den am 25. April stattfindenden Betriebsausschuss für Gebäudewirtschaft mit.