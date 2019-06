Sanierung der Tiefgarage am Europaplatz drängt, aber nichts passiert

Bocholt - Der Statiker drängt seit über einem Jahr darauf, die Tiefgarage am Europaplatz zu sanieren. Doch nichts passiert. Im Gegenteil. Die Tiefgarage gammelt vor sich hin. Durch Feuchtigkeit werden die Schäden am Beton im Laufe der Zeit größer. Eine Sanierung ist noch nicht in Sicht. Erst einmal will die Stadt einen Generalplaner damit beauftragen, Sanierungsvarianten und Kostenschätzungen zu erarbeiten.