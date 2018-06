Sanierung des Nähkasten-Parkhauses wird teurer als gedacht

Bocholt - Die Sanierung des Parkhauses am Nähkasten wird teuer als geplant. Hatte die Verwaltung den städtischen Anteil im Dezember noch auf rund 2 Millionen Euro geschätzt, so wird nun ein Betrag von rund 2,7 Millionen Euro genannt. Der Rat soll eine entsprechende Haushaltsüberschreitung in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch genehmigen.