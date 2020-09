Sanierungswelle kommt auf die Stadt Bocholt zu

Bocholt - Auf die Stadt Bocholt und ihre 70 Gebäude könnte in den nächsten Jahren eine Sanierungswelle zukommen. Die städtische Gebäudewirtschaft (GWB) warnt: Nach und nach werde klar, dass es an vielen städtischen Gebäuden schon seit Jahren Mängel gebe. Eine erste Analyse zeigt: Auch der „Glaspalast“, in dem das Jugendamt sitzt, hat Mängel.