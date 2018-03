Schadstoffe: Keine Belastung an Ludgerusschule

Auslöser war die Melanchthonschule, an der erhöhte Werte festgestellt worden waren. Hier werden die Schüler nun in Containern unterrichtet. Ursache ist ein teerhaltiger Parkettkleber, der bei nach dem Krieg errichteten Gebäuden bis in die 70er-Jahre verwendet wurde. Auch an der Israhel-van-Meckenem...