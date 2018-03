Schadstoffe in der IvM-Realschule

Bocholt - Im Altbau der Israhel-van-Meckenem-Realschule (IvM) sind erhöhte Schadstoffkonzentrationen gemessen worden. Das teilte die Schule am Donnerstag in einem Elternbrief mit. „Es handelt sich dabei um einen Teerkleber im Parkettboden, der bei alten, nach dem Krieg errichteten Gebäuden bis in die 70er-Jahre hinein verwendet worden ist“, heißt es.