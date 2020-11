Schäden an Nähkasten-Parkhaus größer als erwartet

Bocholt - Wer sein Auto in einem der beiden großen Bocholter Innenstadt-Parkhäuser abstellen möchte, braucht seit Jahren Geduld. Denn die Parkhäuser am Nähkasten und unter dem Europlatz sind seit Langem nur eingeschränkt nutzbar. Das soll sich in ein paar Monaten ändern: „Die Fertigstellung für das Parkhaus am Nähkasten ist für Juli 2021 geplant“, erklärt Stadtbaurat Daniel Zöhler auf Nachfrage.