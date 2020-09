Schlagabtausch zum Thema Rathaus-Sanierung

Bocholt Die Mehrheit der Bocholter ist gegen die bereits 2018 vom Rat beschlossene Sanierung des Rathauses. Auf 44,5 Millionen Euro waren die Kosten damals geschätzt worden. Inzwischen ist von 75 Millionen Euro die Rede. Was also tun? In einem Punkt waren sich bei der BBV-Podiumsdiskussion alle sieben Bürgermeisterkandidaten einig: Ohne die Aufhebung des Denkmalschutzes kann das Gebäude nicht abgerissen werden.