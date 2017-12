Schnee legt Busverkehr zeitweise lahm

Bocholt - Wegen des starken Schneefalls hat die Stadtbusgesellschaft am Montagmittag den Busverkehr für gut zwei Stunden eingestellt. Zahlreiche Schüler saßen an ihren Schulen fest oder „strandeten“ am Busbahnhof, denn auch die Linien nach Anholt und Rhede fuhren nicht. Der Entsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb (ESB) war seit 4.30 Uhr im Dauereinsatz.