Schornsteinfeger stehen immer öfter vor verschlossenen Türen

Bocholt Sie reinigen Schornsteine, überprüfen Feuerstätten und messen den Kohlenmonoxidgehalt – Schornsteinfeger bewahren Städte seit hunderten von Jahren davor, in Brand aufzugehen. Doch durch das Coronavirus stehen sie immer häufiger von einem Problem. „Wir werden teilweise nicht mehr in die Häuser gelassen und an der Tür abgewiesen“, sagt Heinrich Löken, Bezirksschornsteinfeger und Kreisobmann der Schornsteinfegerinnung.